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Giriş Tarihi: 26.2.2023

20 depremzedeye evinin kapısını açtı: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
20 depremzedeye evinin kapısını açtı: Yaralarımızı hep birlikte saracağız
Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve depremin ardından Konya'ya gelen 20 kişilik 4 aile, Seydişehir ilçesinde yaşayan Hüseyin Gebik'in evinde misafir oluyor. Çok mutlu olduğunu belirten Gebik, "Deprem felaketinin yaralarını inşallah ülke olarak beraber saracağız" dedi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan iki büyük depreme Hatay'da yakalanan ailelerden bazıları da Konya'ya geldi. Seydişehir ilçesi Ortakaraviran Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Gebik de depremzedelere evini açmak istediğini belirterek belediyeye başvurdu. Gebik'in bu isteği yerine geldi ve 8'i çocuk 20 kişilik 4 depremzede aileyi evinde misafir etmeye başladı.



Depremzedeleri evinde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Hüseyin Gebik, "İlçemize ilk depremzedeler gelmeye başladığı zaman Seydişehir Belediyesi'ne başvurdum. Evimde aldığı kadarıyla depremzedeleri misafir etmek istediğimi söyledim. Bilgilerimi aldılar. Sonrasında ise depremzedelerimiz evimize gelmeye başladı. 8'i çocuk 20 kişilik 4 aileyi misafir ediyorum. Onları mutlu edebiliyorsak, yaralarına merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Deprem felaketinin yaralarını inşallah ülke olarak beraber saracağız" dedi Depremzede Esmahan Okçu ise "Evlerimiz yıkıldı. Zor şartlar altında kendi imkânlarımızla Seydişehir'e geldik. Seydişehir halkı bizlere çok misafirperver davrandı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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20 depremzedeye evinin kapısını açtı: Yaralarımızı hep birlikte saracağız
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