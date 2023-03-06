20 günde tamamlandı! Hasta kabulü başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın Defne ilçesinde yapımına başladığı hastanenin kurulumu ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla 20 gün içinde tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi, 6 Mart Pazartesi sabahından itibaren hasta kabulüne başladı. 54 yataklı ve yıllık 250 bin hasta kapasitesine sahip hastanede 12'si doktor olmak üzere 57 sağlık personeli hizmet veriyor. Tekrar bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hastaneyi ziyaret etti, sağlık personeli ve depremzedelerle bir araya geldi.

Deprem bölgesinde verdikleri tüm sözleri tuttukları gibi hastanenin yapımı ve faaliyete geçmesini de kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, ''Bu hastane devlet, millet, STK'lar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için çok güzel bir örnek oldu. Bu bölgedeki kardeşlerimiz kendi ayakları üzerinde durana kadar, hayat normale dönene kadar yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz'' dedi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ 20 GÜNDE TAMAMLADI

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın Defne ilçesi oldu. Ardından 6,4'lük depremle sarsılan Defne için canla başla çalışan Kocaeli Büyükşehir, ilçede gıda, kıyafet, ilaç dağıtımının yanı sıra çadır kent, konteyner kent ve lojistik merkeziyle kalıcı mutfak kurdu. 96 konteynerden oluşan hastanenin yapımına da başlayan Kocaeli Büyükşehir, hastanenin alt ve üst yapısını 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladı. MÜSİAD tarafından da desteklenen hastanenin tefrişatı ve tıbbi cihaz kurulumları Sağlık Bakanlığınca tamamlandı, ardından doktor ve sağlık personeli atandı. 54 yataklı hastane yılda 250.000 hastaya hizmet verecek. Hastanede poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri de yer alıyor.

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI

Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti devamlı olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği hastanede haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak. Projenin kurulumu esnasında ve işletmeye alımında Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Karlsruhe, MÜSİAD Paris görev aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İSU, A Takımı, Ulaşım, Yapı Kontrol ve Fen İşlerinden oluşan ekipleri içme suyu, kanalizasyon, altyapı, mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat imalat çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından da incelenen hastanenin tıbbı teçhizat kurulumu ve sağlık personelinin atanmasıyla poliklinik hizmeti vermeye başlandı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TEKRAR BÖLGEDE

Depremin ilk gününden itibaren Hatay'ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir'in tüm yardımlarını koordine eden Başkan Büyükakın, kısa bir aranın ardından tekrar bölgeye intikal etti. Kocaeli Büyükşehir Defne Hastanesi'nin hasta kabulüne başlamasıyla beraber sağlık personeli ve depremzedelerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ''Burada birçok şey aynı anda yapıldı. Geldiğimiz günden itibaren vatandaşların yemeğini hazırlayalım, çadırlarını kuralım, temel ihtiyaçlarını karşılayalım diye çalışırken yardımların lojistiğini yönetme çabasında olduk. Hastane ve çadır kentin kurulacağı alanları belirledik. Çöpleri toplamak, ilaçlama yapmak gibi çok sayıda işi koordine ettik'' bilgisini verdi.

"KOÜ, 99'DA PREFABRİKELERDE HİZMET VERDİ''

Kocaeli Büyükşehir'in deprem bölgesinde ilk günden itibaren arama kurtarmadan gıda dağıtımına, barınmadan alt yapı ve üst yapıya kadar 800 kişilik bir ekiple çalıştığını aktaran Başkan Büyükakın, ''Konteyner kentin ve hastanenin inşa çalışmasına başladık. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eş güdümlü olarak çalıştık. Çok sayıda işi bir arada yürüttük. Arkadaşlarımız sabahlara kadar fedakârca çalıştılar. Sonuçta burası 20 günde bitti ve hasta bakılmaya başlandı. Burası normal bir hastanesi statüsünde yani bugün kurulup yarın kaldırılacak bir sahra hastanesi değil, bunu önemle belirtmek istiyorum. Tek farkı konteyner olarak inşa edilmiş olması. Ameliyathanesinden yoğun bakımına kadar her şeyi var. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Burayı görünce 1999 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin yıllarca Derince'de prefabrikelerde hizmet verdiğini hatırladım, o günler gözümün önüne geldi'' açıklamasını yaptı.

BÜYÜKAKIN: HEP YANINIZDA OLACAĞIZ

Kocaeli ile Defne arasında bin kilometrelik bir gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ''Depremin ardından ilk günden itibaren Hatay'ın, Defne'nin ve depremzede kardeşlerimizin hizmetinde olduk. Burada kurduğumuz hastanedeki sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakârlıkla bir seferberlik ruhuyla milli mücadele ruhuyla buradalar. Bizim ekiplerimiz de bu ruhla çalıştılar. STK'lar, özellikle MÜSİAD büyük bir mutlulukla yapılan çalışmalara katılıyor ve destek veriyor. Millet, devlet, yerel yönetimler birlikteliğinin çok güzel bir örneği oldu. Ben depremzede kardeşlerimizden morallerini yüksek tutmalarını, burayı asla terk etmemelerini rica ediyorum. Buradaki hayatın tekrar ayağa kalkması için bu çok önemli. Onlardan hiç ayrılmayacağız, hep yanlarında olacağız, onlar kendi ayakları üzerinde durana kadar desteklerimiz devam edecek.''