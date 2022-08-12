20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldü, 2 yaralı

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.