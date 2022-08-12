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Giriş Tarihi: 12.8.2022 23:56 Son Güncelleme: 13.8.2022 00:02

20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldü, 2 yaralı

Diyarbakır'da 20 gün önce evlenen çiftin arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Bıçaklı kavgaya dönen tartışmada 7 bıçak darbesi alan damat hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA
20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldü, 2 yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 gün önce evlenen 22 yaşındaki Baran U. eşi (23) E.U. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 22 yaşındaki 20 günlük damat Baran U. ve (28) A.U., (50) N.U. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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20 günlük evli çiftin kavgası kanlı bitti: Damat öldü, 2 yaralı
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