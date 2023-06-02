20 kişilik silahlı çete çökertildi… Her suça karışmışlar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi başta olmak üzere Çekmeköy ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Yağma, Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Yaralama, Zorla Senet İmzalatma, Tefecilik, Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan silahlı bir çeteye operasyon düzenledi. İddialara göre çete üyelerinin; Kadıköy İlçesi'ndeki bir restoranın sahiplerine zorla senet imzalattıkları ve yağma eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Ö.Ç. liderliğindeki çeteye yönelik İstanbul merkezli olarak Ağrı, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete lideri Ö.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 20 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, 231 adet farklı çaplarda mermi, farklı kişilere ait 335 bin lira değerinde altı adet çek ve senet ele geçirildi.