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Giriş Tarihi: 2.6.2023 13:16 Son Güncelleme: 2.6.2023 13:18

20 kişilik silahlı çete çökertildi… Her suça karışmışlar…

İstanbul Kadıköy’de bir restoranın sahiplerine zorla senet imzalatan; yağma, öldürmeye teşebbüs, silahlı yaralama, tefecilik, tehdit ve zorla senet imzalatma başta olmak üzere çok sayıda suça karışan 20 kişilik bir silahlı çete, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
20 kişilik silahlı çete çökertildi… Her suça karışmışlar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi başta olmak üzere Çekmeköy ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Yağma, Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Yaralama, Zorla Senet İmzalatma, Tefecilik, Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karışan silahlı bir çeteye operasyon düzenledi. İddialara göre çete üyelerinin; Kadıköy İlçesi'ndeki bir restoranın sahiplerine zorla senet imzalattıkları ve yağma eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Ö.Ç. liderliğindeki çeteye yönelik İstanbul merkezli olarak Ağrı, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete lideri Ö.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 20 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda üç adet ruhsatsız tabanca, 231 adet farklı çaplarda mermi, farklı kişilere ait 335 bin lira değerinde altı adet çek ve senet ele geçirildi.

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20 kişilik silahlı çete çökertildi… Her suça karışmışlar…
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