20 mahkûm cezaevinde üniversiteli oldu

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda oluşturulan 6 derslik, 300 tutuklu ve hükümlüye mahkûmlara eğitim imkânı sağlıyor. Hükümlü ve tutuklulardan 20'si üniversite, 25'i lise, 50'si ise ilköğretim eğitimi alıyor. Bazı tutuklu ve hükümlüler için okuma-yazma kursları düzenlenirken, bazıları için de İngilizce, arıcılık ve berberlik gibi kurslar düzenleniyor. Öğrenci mahkûmlara en büyük kaynağı ise 7 bin 300 kitabın bulunduğu kütüphane sağlıyor. 1270 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, eğitimlerin bazılarının uzaktan eğitimle sağlandığını ve sınavların da cezaevindeki dersliklerde yapıldığını söyledi.