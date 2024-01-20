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Giriş Tarihi: 20.1.2024 11:04 Son Güncelleme: 20.1.2024 11:08

20 metrelik kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Kaş ilçesi Yaylapalamut Mahallesi’nde Saklıkent Kanyonu Karacay Mevkisi’nde keçilerine yiyecek bulmak için kayalıklarda dolaşan Durmuş Tavşan (61) 20 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
20 metrelik kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Korkunç olay önceki gün saat 16:00 sularında meydana geldi. Evde beslediği keçilerine yiyecek bulmak için etrafı kontrol eden evli ve bir çocuk babası Durmuş Tavşan, Saklıkent Kanyonu Karacay Mevkisi'nde kayalıklarda gezinti yaptığı sırada dengesini kaybetti. 20 metrelik yükseklikten kayalık alana düştü.

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Kanlar içinde yere çakılan Durmuş Tavşan, cep telefonu ile kızı Seher Kızıler'i arayıp bulunduğu bölgeyi tarif ederek "Kayalıklardan düştüm. Beni kurtarın" dedi. İhbarın ardından Seher Kızıler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bu sırada Seher Kızıler ve annesi kanlar içinde yatan babasını bularak kanayan başını sardı.

2 SAATTE KURTARILDI

Bölgeye ulaşan ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından Durmuş Tavşan'ı bulunduğu uçurumdan çıkardı. Bekleyen ambulanssa konan Tavşan önce Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaplan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sek edildi. Ancak ambulns ile gelirken yolda hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Durmuş Tavşan, Yaylapalamut Mahalle Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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20 metrelik kayalıklardan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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