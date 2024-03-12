20 milyon liralık 10 numara yağ baskını

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya 'akaryakıt kaçakçılığı' operasyonu düzenledi. İstanbul'da son 4 aylık sürede kaçak akaryakıt taşınan 5 tankerde 155 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirilmesinin ve 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından Tekirdağ'da kaçak akaryakıtların götürüldüğü belirlendi. Tiner ve akaryakıt türevi bazı ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve '10 numara yağ' olarak adlandırılan kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı tespit edilen adrese baskın yapıldı. Bir kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ve yurtdışına gönderilmeye hazırlanan 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.