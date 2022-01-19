20 milyonluk kaçak parfüm operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" başlıklı Türk Ceza Kanununun 186-187 Sayılı Kanunlarına Muhalefet niteliğindeki sahte parfüm üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; hafta sonu Zeytinburnu ilçesinde 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda3 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 200 bin 158 adet markasız boş parfüm şişesi, 30 bin 859 adet çeşitli markalara ait boş parfüm şişesi, 98 bin 210 adet çeşitli markalara ait karton kutu, 8 bin adet çeşitli markalara ait parfüm kapağı, 94 adet çeşitli markalara ait baskı kalıbı olmak üzere toplam 337 bin 321 adet ürün ele geçirildi.



Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.