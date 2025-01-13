20 milyonluk vurgun yapan derneğe çökme operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın aralık ayında "Yaşama Tutunan Patiler Derneği"nin topladığı bağışları zimmetine geçirerek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli işyerinin sahibi Ertan I. tutuklandı. Özgünlü'nün eniştesi Evren K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak Evren K., İstanbul'dan gelen telefonlarla tehdit edilmeye başlandı. Şüpheliler, Evren K.'yı arayarak "Dernekten para götürdüğünüzü biliyoruz, size 20 milyon ceza kestik" diyerek baskı kurmaya çalıştı. Artan tehditlere dayanamayan adam çareyi şikâyetçi olmakta buldu.

KAFEDE SUÇÜSTÜ

Polis, Evren K.'dan zanlılarla bağlantısını koparmamasını ve parayı ödeyecekmiş gibi davranmasını istedi. Plan doğrultusunda zanlılarla, para dolu olduğu söylenen bir çantayı teslim etmek üzere Yenimahalle'deki bir kafede buluşma ayarlandı. Zanlılar, çantayı teslim almak üzere Evren K. ile kafede buluştu. Paranın dolu olduğunu sandıkları çantayı aldıkları anda ekipler harekete geçti ve T.G. ile T.M. isimli iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.