20 Nisan dönüm noktası

Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışanlarla iftar yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in de eşlik ettiği yemeğin ardından konuşan Bakan Dönmez, "Enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak. Bunların mimarı sizlersiniz. Biz sık sık gelip gitsek de yapılan çalışmalara sizlerden dinlesek de siz fiilen bu işi yaşıyorsunuz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdiniz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyadaki deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfin altına imza atmış oldunuz. O günden bu zamana 960'ıncı günlerde falanız. Dünya tarihinde zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak.Uzun müddette bu rekor belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine siz kıracaksınız. Ona inanıyoruz. Ddoğal gazın karada yanmasına çok kısa bir süre kaldığına işaret eden Bakan Dönmez, "İşleri toparlayacağız ve o gazı karada yakacağız. Birçok kişi gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemedi, inanmadılar. Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Allah bilir. Çünkü bazı insanlar maalesef insanlar gözleri var göremiyor, kulakları var duymuyor. Ne yapsak boş ama sağduyulu insanımız, burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor." Dönmez, çocuklara ve gençlere çok değerli bir armağanın bırakılmış olacağını aktararak, "20 Nisan'da açılışını yaptığımızda, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da 23 Nisan'da, 2-3 gün öncesinde yapmış olacağız. İnşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı." DHA