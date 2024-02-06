20 saat sonra çıkarılan yeni evli çift hayata tutundu! “Ezan sesini duyunca hayatta olduğumu anladım”

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi'nin üzerinden bir yıl geçerken, Diyarbakır'da evliliklerin yedinci ayında yıkılan binanın enkazında kalan ve 20 saat sonra kurtarılan Barış ve İdeal Doğan çifti evinin kapılarını SABAH'a açtı. Halk oyunları antrenörü olan 30 yaşındaki Barış Doğan, depremden yedi ay önce 25 yaşındaki İdeal Doğan ile evlendi ve Bağlar ilçesinde 8 katlı Dündar Apartmanı'nda babasına ait eve yerleşti. 38 kişinin yaşamını yitirdiği bina 6 Şubat depreminde 5-6 saniye gibi kısa bir sürede yerle bir oldu. Enkazın altında kalan Doğan çifti saatler sonra enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı. Genç kadın yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından taburcu edilirken, Barış Doğan hastanede 46 gün kaldı. Sağ bacağından 8 kez ameliyat olan ve bir ayda diyaliz tedavisi gören Doğan taburcu edildi. Özenerek serdikleri evleri ve hayalleri enkazdan yok olan çift, birbirlerine destek olarak yeni hayatlarına tutunmayı başardılar. Almanya'ya giden bir yakınının dayalı döşeli evlerini kiralayan Doğan çifti, yaşadıkları o korku dolu onları bir daha hatırlamak istemediklerini söylediler.
"DEPREM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Enkazın altındayken depremin aklına bile gelmediğini kıyamet koptu diye düşündüğünü belirten Barış Doğan, "Deprem olduğu hiç aklıma gelmiyordu. Eşimde yanımdaydı, sürekli konuşup birbirimize enkaz altında destek oluyorduk. Eşimle birbirimize kıyamet mi koptu diye sorarken, enkaz altında ezan sesini duyunca yaşadığımızı anladım. Enkazdan çıkıp hastaneye gittikten 5-6 gün sonra deprem olduğunu yoğun bakımda öğrendim. 7 ameliyat geçirdim ve ayağım kesilmekten kurtarıldı. Şuan halk oyunları antrenörlüğü yapıyorum. Bacaklarım benim ekmek paramdır. Bu nedenle fizik tedavi olmam konusundan destek bekliyorum. Kısa sürede bacağımın eski haline dönmesi en çok isteklerimden biridir" ifadelerini kullandı.
"ALTINLARIMIZI BULAMADIK"
Eşiyle birbirlerine hem enkazda hem çıktıktan sonra da destek vererek yeni hayatlarına tutunduklarını belirten İdeal Doğan ise, "Çok şükür hayattayız, tek isteğim eşimin bacağının eski haline dönmesidir. Devlet depremden sonra yeni evler yaptı, bir önce taşınmayı bekliyorum. Evimizi yeniden ilk günkü gibi düzenlemek istiyorum" dedi. Doğan, enkazda kalan 150 bin liralık altınlarının da bulamadığını sözlerine ekledi. Öte yandın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, Dündar Apartmanı'nın tutuklu 2 müteahhidi İlhami Dündar ve Sercan Erbey ile tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.