20 saat sonra çıkarılan yeni evli çift hayata tutundu! “Ezan sesini duyunca hayatta olduğumu anladım”

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi'nin üzerinden bir yıl geçerken, Diyarbakır'da evliliklerin yedinci ayında yıkılan binanın enkazında kalan ve 20 saat sonra kurtarılan Barış ve İdeal Doğan çifti evinin kapılarını SABAH'a açtı. Halk oyunları antrenörü olan 30 yaşındaki Barış Doğan, depremden yedi ay önce 25 yaşındaki İdeal Doğan ile evlendi ve Bağlar ilçesinde 8 katlı Dündar Apartmanı'nda babasına ait eve yerleşti. 38 kişinin yaşamını yitirdiği bina 6 Şubat depreminde 5-6 saniye gibi kısa bir sürede yerle bir oldu. Enkazın altında kalan Doğan çifti saatler sonra enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı. Genç kadın yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından taburcu edilirken, Barış Doğan hastanede 46 gün kaldı. Sağ bacağından 8 kez ameliyat olan ve bir ayda diyaliz tedavisi gören Doğan taburcu edildi. Özenerek serdikleri evleri ve hayalleri enkazdan yok olan çift, birbirlerine destek olarak yeni hayatlarına tutunmayı başardılar. Almanya'ya giden bir yakınının dayalı döşeli evlerini kiralayan Doğan çifti, yaşadıkları o korku dolu onları bir daha hatırlamak istemediklerini söylediler.