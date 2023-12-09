İstanbul Beylikdüzü'nde iki kişi; geçtiğimiz Pazartesi akşamı saat 22.15'te bir cadde üzerinde park halinde olan ve bir şirkete ait servis aracını üzerine benzin dökerek kundakladı.
Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili titiz bir çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yeri ve çevresindeki 39 ayrı ayrı güvenlik kamera görüntüsünden toplanan 20 saatlik kaydı detaylı bir şekilde inceledi. 20 saatlik analizle, olayı gerçekleştiren iki kişinin açık kimlikleri tespit edildi.
Bir ticari taksiyle olay yerine geldikleri tespit edilen iki kişiden taksinin sürücüsü K.Ö. ve yanındaki M.Ö., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
20 saatlik analizle yakaladılar… Kundakçı tutuklandı
Taksicilik yapan K.Ö.'nün kundakladığı servis aracının kayıtlı olduğu şirkette beş yıl önce çalıştığı, anlaşmazlık yaşadığı için işten çıkarıldığı, olayın yaşandığı gün şirketin park halindeki servis aracını görerek benzinle aracı kundakladığı ortaya çıktı.
İkili yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Ö. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. M.Ö. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.