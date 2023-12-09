20 saatlik analizle yakaladılar… Kundakçı tutuklandı

Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Kavaklı Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili titiz bir çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yeri ve çevresindeki 39 ayrı ayrı güvenlik kamera görüntüsünden toplanan 20 saatlik kaydı detaylı bir şekilde inceledi. 20 saatlik analizle, olayı gerçekleştiren iki kişinin açık kimlikleri tespit edildi.