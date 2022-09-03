20 yaşındaki genç kan davası kurbanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen çarşamba günü Turgutreis Jandarma Komutanlığı'na başvuran 4 inşaat işçisi, birlikte kaldıkları arkadaşları Kenan Uzunay'ın (20) kaybolduğunu bildirdi. Uzunay'ın cesedi ise ertesi gün Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu. Hemen harekete geçen jandarma ve polis ekipleri M.D., F.K., N.C., Y.E. ve S.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı Patnos'ta bir kişiyi öldürdüğü ve ölen kişinin yeğeni olan N.C. tarafından intikam için öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin cinayet sırasında N.C. ile birlikte olduğu, diğer ikisinin ise yardım ve yataklık yaptıkları belirtildi.