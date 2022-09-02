Haberler Yaşam Haberleri 20 yaşındaki genç kan davası yüzünden öldürülmüş
Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:31 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:52

20 yaşındaki genç kan davası yüzünden öldürülmüş

Bodrum’da 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı. Uzunay’ın, babasının 14 yıl önce öldürdüğü kişinin yeğeni tarafından intikam alma amacıyla öldürüldüğü iddia edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
20 yaşındaki genç kan davası yüzünden öldürülmüş

Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde 29 Ağustos'ta vatandaşlar tarafından, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğu fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 30 yaşlarındaki erkek şahsın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

28 Ağustos'ta Bodrum Turgutreis Jandarma Komutanlığına müracaat eden 4 inşaat işçisi, lojmanda birlikte konakladıkları Kenan Uzunay'ın (20) lojmandan ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını ihbar etti. Müracaat eden şahıslar, olay yerinde bulunan cesedin arkadaşları Uzunay'a ait olduğunu teşhis etti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti. İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, F.K, N.C, Y.E. ve S.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

KAN DAVASI İDDİASI

Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı Patnos'ta öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği iddia edildi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR ile öğren! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
ÖSYM duyurusu: YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte? 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
20 yaşındaki genç kan davası yüzünden öldürülmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA