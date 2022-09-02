20 yaşındaki genç kan davası yüzünden öldürülmüş

Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde 29 Ağustos'ta vatandaşlar tarafından, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını ve başında kan olduğu fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde şort, tişört ve terlik olan 30 yaşlarındaki erkek şahsın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

28 Ağustos'ta Bodrum Turgutreis Jandarma Komutanlığına müracaat eden 4 inşaat işçisi, lojmanda birlikte konakladıkları Kenan Uzunay'ın (20) lojmandan ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını ihbar etti. Müracaat eden şahıslar, olay yerinde bulunan cesedin arkadaşları Uzunay'a ait olduğunu teşhis etti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde yaşanan cinayete ilişkin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin yerlerini tespit etti. İzmir, Burdur ve Isparta emniyet müdürlükleri ile yürütülen çalışmalar sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan M.D, F.K, N.C, Y.E. ve S.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

KAN DAVASI İDDİASI

Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı Patnos'ta öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam almak amacıyla işlediği iddia edildi. Cinayet anında N.C. ile birlikte 2 kişinin daha olay yerinde olduğu kaydedildi. Cinayet anında olay yerinde olmayan diğer 2 kişinin ise yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.