Motosikletli 2 saldırgan can aldı

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonuna motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Önceki gün akşam saatlerinde bir düğün salonunun önünde bekleyenler, motosikletli 2 saldırganın hedefi oldu. Husumetlisi oldukları bir kişiyi hedef alan saldırganlar, biri ağır, 5 kişi yaralayıp kaçtı.Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Eren'in babası sosyal medya hesabından; "Canımdan çok sevdiğim oğlum Zafer, menziline kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.