20 yaşındaki genç sokakta bıçaklanarak öldürüldü

1.10.2025

Gaziantep’te 20 yaşındaki bir kişi sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şehitkamil ilçesinin Alpaslan Mahallesinde meydana gelen olayda Sedat Pehlivan, sokakta bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında gruptan bir kişi yanındaki bıçakla Pehlivan'ı bıçakladı. Pehlivan kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sedat Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

