20 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde Mardin karayolu üzerinde bir aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mustafa Özer hayatını kaybetti. Cezaevi yakınlarında yaşanan kazada, dolmuş türü bir aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce orta refüje, sonrasında ise yolun karşı şeride geçerek direğe çarptı belirtildi.

Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Mustafa Özer kaza yerine sevk edilen 112 acil ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların bütün müdahalelerine rağmen Mustafa Özer kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.