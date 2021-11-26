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Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:24

20 yaşındaki genç viyadükten atlayarak hayatına son verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ

Kayseri'de ruhsal bunalıma girdiği öğrenilen 20 yaşındaki Emre G, Talas ilçesindeki Derevenk Viyadükünden atlayarak yaşamına son verdi.

Talas İlçesinde önce 112'yi arayarak intihar edeceğini söyleyen Emre G, daha sonra yerden yüksekliği 126 metre olan Derevenk Viyadük'üne geldi. Burada biranda korkuluklardan atlayarak kendisini boşluğa bırakan genç, hayatını kaybetti.

Viyadük yanında bulunan bir şantiyedeki bekçinin görerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Polis 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dara yatağına inen ekipler Emre G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Emre G'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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20 yaşındaki genç viyadükten atlayarak hayatına son verdi
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