20 yaşındaki gencin ölümüne neden olan Ferhat Macit’e 10 yıl hapis

Kağıthane'de 25 Temmuz 2022'de Uğur Macit (31), motosikletle geçtiği sırada 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı tarafından 'neden dikkat etmiyorsun' diye uyarmıştı. Macit, tartışmaya başladıktan sonra ise kardeşini arayarak olay yerine çağırmıştı. Daha sonra kardeşi Ferhat Macit'in (29) de olay yerine gelmesiyle kavga yeniden alevlenmiş ve ağabey ile kardeşi, elinde satır olan maktulün bıçaklanarak ölümüne neden olmuştu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat Macit ile Uğur Macit'in ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti. İki kardeşin yargılandığı davada mütalaa açıklanmıştı. Savcılık, kardeşlerin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

DURUŞMA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Macit ile tutuksuz sanık Uğur Macit, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savcı, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme'" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebini tekrar etti.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Son sözü sorulan tutuklu sanık Ferhat Macit, "Ben çok pişmanım, beraatımı talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Uğur Macit de "Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Macit hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, duruşma sürecindeki tutumu nedeniyle iyi hal; olayın oluş biçimi nedeniyle de haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasının 10 yıla düşürülmesine karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Uğur Macit'in de beraatına hükmetti.