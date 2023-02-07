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Giriş Tarihi: 7.2.2023 22:39 Son Güncelleme: 7.2.2023 22:45

Önce kedisini kurtardı sonra kendisi kurtarıldı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi kurtarıldı. Beş saatlik çalışmayla ulaşılan genç, kurtarma ekibinden perdeye sarılı haldeki kedisine öncelik verilmesini istedi

AA
Önce kedisini kurtardı sonra kendisi kurtarıldı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan tıp fakültesi öğrencisi ile kedisi kurtarıldı.

Konya'dan gelen Akşehir Arama Kurtarma (AKAK) ekibi, Antakya ilçesindeki 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Enkaz çevresinde yakınlarından mutlu haber almayı bekleyenlerin yönlendirmesi sonucunda ekipler, binanın ikinci katında çöken duvar ile tavan arasında sıkışan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Kerem Çetin'e ulaştı.

Ekipler, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikleri genci çıkarmak için balyozla betonları kırdı.

Genç, dar alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipten, "Çilek" adını verdiği kedisine öncelik verilmesini istedi.

Perdeye sarıldığı görülen kedinin çıkarılmasıyla moral bulan Çetin 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Önce kedisini kurtardı sonra kendisi kurtarıldı
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