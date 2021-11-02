20 yıl hapis yattıktan sonra çıkıp yine cinayet işlediği ortaya çıktı

İstanbul'da cinayetten 20 yıl hapis yattıktan sonra pandemi izniyle cezaevinden çıkarak, Antalya'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (42) tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu'nun (52) yargılanmasına başlandı. Ökten'in yakınları olayın planlı bir cinayet olduğunu öne sürdü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sanık Mevlüt Koyuncu SEGBİS aracılığı ile katılırken, ölen Ökten'in kardeşleri ile taraf avukatları şikayetçi bölümünde hazır bulundu. Cinayet zanlısı Mevlüt Koyuncu, cinayetten İstanbul'da 20 yıl hapis yattıktan sonra Antalya'ya geldiğini söyledi. Cinayetten önce alkol ve uyuşturucu hap da kullandığını belirten Koyuncu, "Büyük bir kayalığın üzerinde otururken hemen yakınıma bir araç park etti. Maktulün yanında bir kadın vardı. Onlar beni görmedi. Maktul aracın şoför koltuğundan kalkarak arka koltuğuna geçti ve kadınla ilişkiye girmeye başladı. Ben de rahatsız oldum ve oradan ayrılmak için ayağa kalktığımda maktul ve yanındaki kadın beni fark etti. Maktul hemen pantolonunu çekerek bana doğru geldi ve küfür etti. 'Ne arıyorsun burada?' dedi. Daha önce çöplükten bulduğum silahı maktulün önüne doğru 2-3 el ateş ettim. Arkasını dönerek kaçtı. Yanındaki kadına da 'arabanı al git, başımı belaya sokacaksınız' dedikten sonra kadın da oradan ayrıldı. Maktulün öldüğünden ertesi gün haberdar oldum." dedi.

PLANLI CINAYET

Öldürülen Ökten'in ağabeyi C.Ö. ise, "Kardeşimin adı geçen Havva B. isimli kadınla ilişki yaşadığı doğru değildir. Sanığın, Havva B'nin yönlendirmesiyle atılı eylemi planlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum" dedi. Şikayetçi N.Ö. ise maktulün kardeşi olduğunu belirterek, "Abimin öldürülme olayında Havva B'nin de olduğunu düşünüyorum. Ağabeyim planlı bir cinayete kurban" diye konuştu.

Avukatları da olayın planlı bir cinayet olduğunu öne sürerek, "Sanığın savunması hayatın olağan akışına uymuyor. Sanığın kullandığı cep telefonunun HTS kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Bu kayıtlar geldikten sonra Havva B. ile sanık arasında görüşme kaydı olup olmadığının incelenmesini ve Havva B. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme Hava B. isimli kadının adresinin titizlikle araştırılmasını ve mahkemeye zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluğuna devam kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Korkunç cinayet, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana gelmişti. Hakan Ökten ile Havva B, bir araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitmiş, bu sırada yanlarına Mevlüt Koyuncu gelerek, iddiaya göre sebepsiz yere, üzerindeki tabancayı çıkartıp 3-4 el ateş etmişti. Kanlar içinde kalan Ökten'i Havva B, araçla yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etmişti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Ökten yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası olan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilmişti.

OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirlemiş ve adrese operasyon düzenlemişti. Operasyonda cinayeti işleyen Koyuncu'yu gözaltına alınmış, ilk sorgusunda daha 2000 yılında da İstanbul'da işlediği cinayet nedeniyle 20 yıl hapis yattığı, pandemi sürecinde cezaevinden salıverildiği ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı tutuklanmıştı.