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Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:01

20 yıl hapisle aranıyordu: O ilimizde yakalandı!

Kastamonu Taşköprü'de jandarma ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik operasyon yaptı. 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla araması bulunan İ.G. yakalandı.

İHA
20 yıl hapisle aranıyordu: O ilimizde yakalandı!
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan İ.G. isimli şahıs yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, yapılan kontrollerde Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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20 yıl hapisle aranıyordu: O ilimizde yakalandı!
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