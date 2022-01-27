20 yıl hüküm giyen fireri Muğla’da yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro amirliğince, hakkında "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme","Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakta birlikte, kilitlenmek sureti ile hırsızlık" "Kasten yaralama" suçlarından toplamda 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. isimli kişi yapılan çalışmalar neticesinde Muğla İli Fethiye İlçesinde olduğu tespit edildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.U isimli kişi yakalanarak Trabzon'a getirildi.Y.U, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.