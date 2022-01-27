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Giriş Tarihi: 27.1.2022 12:51 Son Güncelleme: 27.1.2022 13:28

20 yıl hüküm giyen fireri Muğla'da yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
20 yıl hüküm giyen fireri Muğla’da yakalandı

Trabzon’da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muğla’da yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro amirliğince, hakkında "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme","Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakta birlikte, kilitlenmek sureti ile hırsızlık" "Kasten yaralama" suçlarından toplamda 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. isimli kişi yapılan çalışmalar neticesinde Muğla İli Fethiye İlçesinde olduğu tespit edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Y.U isimli kişi yakalanarak Trabzon'a getirildi.Y.U, Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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20 yıl hüküm giyen fireri Muğla'da yakalandı
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