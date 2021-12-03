20 yıl önce yaptığı köprüden düşerek hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler Köyü'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 62 yaşındaki İsmail Kuru, ahırına gidip gelmek için 20 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptığı 2 metre uzunluğundaki ahşap köprüden dengesini kaybedip düşünce, boğularak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

YOLUNU 4 KİLOMETRE KISALTTI

Evli ve 1 çocuk babası İsmail Kuru, 20 yıl önce Çayçatı mevkiinde bulunan hayvanlarını koyduğu ahıra kestirme yoldan gidip gelmek için derenin üzerine kendi imkanlarıyla bir ahşap köprü inşa etti. Ahşap köprü yaparak mesafeyi 1 kilometreye düşüren Kuru, yıllar içinde yıpranan köprüyü tamir etmek aklına gelmedi.

SULARA KAPILDI

Dün sabah saatlerinde eşi Gülsen Kuru ile kahvaltısını yapan İsmail Kuru, koyunlarının yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Kendi elleriyle yaptığı köprüden geçmek isteyen yaşlı adam, kırılan tahtaya ayağının takılmasıyla dengesini kaybederek suya düştü. Ayazma şelalesinin sularına kapılan İsmail Kuru, boğularak can verdi.

ARKADAŞI BULDU

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen İsmail Kuru'yu merak eden eşi Gülsen Kuru, yakınlarıyla birlikte eşini aramaya başladı. Kuru'nun dere kenarında motosikletini park halinde bulan yakınları, yaşlı adamı çevrede aramaya başladı. Bu sırada köprüye 50 metre uzaklıkta, dere kenarında kavak ağacı kesimi yapan işçi Ramazan Uymaz, suda set oluşturan ağaçlara takılan Kuru'nun cansız bedenini buldu.

AİLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Yakınları tarafından sudan çıkartılan İsmail Kuru'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Kuru, yapılan otopsinin ardından Evciler Köyü Aile mezarlığına defnedildi.