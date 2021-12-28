20 yıl sonra yeşil mutluluk

BalıkesirSındırgı'da orman muhafaza memurluğundan emekliye ayrılan Bayram Dayı, 2001'de arkadaşlarıyla ağaçlandırdığı alanda çektirdiği fotoğraftaki pozu yıllar sonra yeşil bir arka fonda verdi. Bayram Dayı "Ağaçların büyüdüğünü görünce mutlu oluyorum, devlete, millete katkım olduğu için seviniyorum. Bu işin manevi değeri benim için çok yüksek" dedi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da "Bayram Dayı, meslekte çalışırken de binlerce fidan dikmiş, şimdi de kendi oluşturduğu ekiple çalışmaya devam ediyor. Bayram Dayı gibi büyüklerimiz ormanlarımızın gizli kahramanlarıdır" diye konuştu.