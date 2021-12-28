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Giriş Tarihi: 28.12.2021

20 yıl sonra yeşil mutluluk

AA
20 yıl sonra yeşil mutluluk
Balıkesir Sındırgı'da orman muhafaza memurluğundan emekliye ayrılan Bayram Dayı, 2001'de arkadaşlarıyla ağaçlandırdığı alanda çektirdiği fotoğraftaki pozu yıllar sonra yeşil bir arka fonda verdi. Bayram Dayı "Ağaçların büyüdüğünü görünce mutlu oluyorum, devlete, millete katkım olduğu için seviniyorum. Bu işin manevi değeri benim için çok yüksek" dedi.



Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da "Bayram Dayı, meslekte çalışırken de binlerce fidan dikmiş, şimdi de kendi oluşturduğu ekiple çalışmaya devam ediyor. Bayram Dayı gibi büyüklerimiz ormanlarımızın gizli kahramanlarıdır" diye konuştu.

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20 yıl sonra yeşil mutluluk
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