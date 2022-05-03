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Giriş Tarihi: 3.5.2022

‘20 yıldır, bilimin kapıları Anadolu’ya sonuna dek açıldı’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
‘20 yıldır, bilimin kapıları Anadolu’ya sonuna dek açıldı’
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak (55), sulardaki ağır metal kirliliğinin ayrıştırılmasına yarayan karbon nano tüplerin laboratuvar ortamında etkinliğini ortaya koyan çalışmasıyla, İlim Yayma Ödülleri'nde Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Yurtdışına gitmeden de bilimsel çalışmalar yapıp, dünyaya Türkiye'nin adını duyurulabildiğini kanıtlayan bir bilim insanı olan Soylak, aynı zamanda Türkiye'nin en genç profesörlerinden. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi de olan Prof. Dr. Soylak, "Ben bir işçi çocuğuyum. Bir işçi çocuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alması benim için çok şey ifade ediyor. Son 20 yıldır bilimin kapıları Anadolu'ya sonuna dek açıldı" dedi.

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‘20 yıldır, bilimin kapıları Anadolu’ya sonuna dek açıldı’
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