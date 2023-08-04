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Giriş Tarihi: 5.8.2023

20 yıldır emanet bırakılan saatin sahibini bekliyor

20 yıldır emanet bırakılan saatin sahibini bekliyor
TOKAT'TA Tarihi Taşhan çarşısında 40 yıldır saat tamirciliği yapan Özkan, 20 yıl önce pil değişimi için bırakılan saati kimselere satmadı. Saat yıllardır dükkânın tezgâhında sahibinin gelmesini bekliyor. Özkan, saatin sahibini tanımadığı için yıllardır saati tezgâhında tutuyor. Özkan, "1983 yılından beri bu işi yapıyorum. 20 seneyi geçkin bir tane emanet saatimiz var. Bir 20 sene daha ömrümüz olursa biz o müşteriyi burada bekleyeceğiz" diye konuştu.

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20 yıldır emanet bırakılan saatin sahibini bekliyor
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