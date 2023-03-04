20 yıllık ev hayali depremde enkaza gömüldü! “Bir ay sonra o eve taşınacaktık”





İlk depreme Nurdağ'da yakalanan ve evi yerle bir olan Osman Sönmez (45), "Dakikalar içerisinde yılların birikimi yerle bir oldu. Çok şükür ayaktayız, ailem sağ ama 20 yıllık birikimim ve hanımımın altınlarıyla aldığımız evimiz enkaza gömüldü. Devlet ilk günden beri yanımızda, Allah zeval vermesin. Rabbim tekrarını yaşatmasın" dedi.

Üniversite hayaliyle yanıp tutuşan ve kardeşiyle birlikte sınavlara hazırlanan Yaren Sönmez ise, "Çok sıkı bir şekilde sınava hazırlanıyorduk. Bir anda evimiz yok oldu. Kitaplarım, bilgisayarım, hayallerim, her şeyim o yığının altında kaldı. Yeni evimize taşınamadan yıkılışına şahit olduk. Şimdi çadırda elimizden geleni yapıyoruz. Hayalini kurduğumuz bölümlere, şehirlere gidebilmek için depremin bizdeki yıkımını kenara bırakıp çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.