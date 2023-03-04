20 yıllık ev hayali depremde enkaza gömüldü! “Bir ay sonra o eve taşınacaktık”

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremden sonra evleri yıkılan aileler konteyner ve çadırlarda misafir ediliyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ve depremde oturdukları evleri yıkılan Osman Sönmez (45), annesi, eşi, ve 5 çocuğuyla birlikte AFAD'ın çadırlarında kalıyor. 20 yıldır çalışıp biriktirdiği parası ve eşinin altınlarını bozdurarak ev satın alıp, hayalini gerçekleştiren Sönmez ailesinin yeni aldığı evlerine 1 ay sonra taşınacaktı. Yaşanan deprem yeni evini yıktı. Osman Sönmez'in 2 çocuğu ise üniversiteye hazırlanıyordu. Yaşanan deprem onlarında hayallerini yıktı. Yaren ve Süleyman Sönmez kardeşler ise üniversiteye kaldıkları çadırda hazırlanıyor. Sönmez ailesi yaşadıkları acı dolu hayatı SABAH'a anlattı.
İlk depreme Nurdağ'da yakalanan ve evi yerle bir olan Osman Sönmez (45), "Dakikalar içerisinde yılların birikimi yerle bir oldu. Çok şükür ayaktayız, ailem sağ ama 20 yıllık birikimim ve hanımımın altınlarıyla aldığımız evimiz enkaza gömüldü. Devlet ilk günden beri yanımızda, Allah zeval vermesin. Rabbim tekrarını yaşatmasın" dedi.
Üniversite hayaliyle yanıp tutuşan ve kardeşiyle birlikte sınavlara hazırlanan Yaren Sönmez ise, "Çok sıkı bir şekilde sınava hazırlanıyorduk. Bir anda evimiz yok oldu. Kitaplarım, bilgisayarım, hayallerim, her şeyim o yığının altında kaldı. Yeni evimize taşınamadan yıkılışına şahit olduk. Şimdi çadırda elimizden geleni yapıyoruz. Hayalini kurduğumuz bölümlere, şehirlere gidebilmek için depremin bizdeki yıkımını kenara bırakıp çalışmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Depremin ardından enkaz altında kalan ailesini verdiği büyük çabayla dışarıya çıkartan Süleyman Sönmez de, "İlk gün kıyameti yaşadık. Enkazdan çıktıktan sonra ailemin halen içeride olduğunu öğrenince devlet görevlileriyle birlikte enkazı kazmaya ve ailemi kurtarmaya odaklandım. İlk depremden yaklaşık 9 saat sonra onları enkazdan çıkardım" şeklinde konuştu.
Üniversite hayalinin "Psikoloji" bölümü okumak olduğunu dile getiren Süleyman Sönmez, "Sonuna kadar savaşacağım. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim, deprem bile beni girdiğim yoldan çıkaramaz" dedi.