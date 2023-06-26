20 yıllık hâkim: İlk kez ‘Suçluyum’ diyen birini tahliye ediyorum

Bursa'da 18 Şubat'ta Yıldırım ilçesindeki ormanlık alanda Cihangir Muratoğlu (40) ile birlikte içki içen Fuat Gürbüz (35), tuvalet ihtiyacını açık alanda giderirken, kız arkadaşıyla yürüyüş yapan Ayberk Demirok (23), durumdan rahatsız olarak uyarıda bulundu. Demirok, kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü Muratoğlu ve Gürbüz'e yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Muratoğlu ve Gürbüz yaralanırken, Demirok ise kız arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polise teslim olan Demirok tutuklandı.Bursa 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmada suçunu itiraf eden Demirok, 3-4 el ayaklarına doğru ateş ettiğini belirtti. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi. Olayda yaralanan Gürbüz ise kendisini yaralayanın Demirok'un olmadığını söyleyerek, "Biraz daha uzun boylu ve yapılıydı. Şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Sol el ile ateş ediyordu. Şikâyetçi değilim" dedi. Muratoğlu da "Bize ateş eden şahıs solaktı. Sanık ile aramızda 3 metre mesafe vardı. Bu sanıktan şikâyetçi değilim" diye konuştu.İfadelerin ardından hâkim, müşteki beyanlarını dikkate alarak Demirok'un yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar vererek, "20 yıllık hâkimim, ilk kez 'Suçluyum' diyen birisini tahliye ediyorum" dedi.