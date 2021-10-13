20 yıllık kinle gelen cinayet

İstanbul
'da, kuaför Kamuran Tün (42), 20 yıl önce memleketi Silopi
'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle katledildi. Babası, amcası ve dayısı ile kanlı planı gerçekleştiren katil zanlısı Murat Tumuçin'in (21), Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu Kamuran Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı. Kadıköy
Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında intikam cinayetine sahne oldu. Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil ise tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın başkahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin... İşte katil zanlısının emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...
Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem, Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin
'den (40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Kamuran Tün'ü araştırıp Facebook'ta buldum. Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin
(42) ile plan yaptık.
KİRALIK KADINLA TUZAK
4 gün önce Şırnak
'tan babamla İstanbul'a geldik. Dayım Selçuk Başboğa
'nın (39) Maltepe
'deki evinde kaldık. Kamuran'ı bulabilmek için Duygu H.A. (28) adlı kadınla iletişime geçtik. Olay günü babamla birlikte, amcam Salih Tumuçin'in arabasıyla Tekirdağ
'a giderek Duygu'yu, "Kamuran Tün'den alacağımız var" diyerek para karşılığında Kamuran'la iletişime geçirdik, İstanbul'a getirdik. Duygu ile anlaşmamızdaki amacımız, sahte isimle hesap açmıştım ve Kamuran Tün ile ayarlayacağım buluşmaya bir kadının gitmesi gerekiyordu. Kadıköy'e gittik. Duygu ile Kamuran Tün bir kafede buluştu. Uzaktan izleyip takip ettim.
Onlar ayrıldıktan sonra olayı gerçekleştirdim. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kamuran Tün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kasten yaralama, cinsel taciz ve yangın suçlamasıyla 3 adet suç kaydı bulunan Tün'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp'a kaldırıldı. Emniyet güçleri, azmettirici baba Hacı Tumuçin'i Tuzla'da, dayı Selçuk Başboğa'yı Maltepe'de, Duygu Hilal A.'yı ise Tekirdağ'da yakaladı. 4 şüpheli, tutuklanma talebiyle Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kasten yaralamadan suç kaydı çıkan amca Salih Tumuçin'in ise henüz yakalanamadığı ve Irak'ta olduğu belirlendi.
7 ÇOCUK BABASIZ KALDI
KAMURAN Tün'ün ağabeyi Nurettin Tün, SABAH'a konuştu: "Kardeşimin tam 7 çocuğu vardı. Koskoca bir aile yetim kaldı. Öldürenler de baba-oğulmuş. Şırnak'tan İstanbul'a gelmişler, kardeşimi ticaret yapalım diyerek buluşup konuşmaya çağırmışlar. Gördüklerinde de bıçaklayıp öldürmüşler. Cinayet için ülkenin bir ucundan bir ucuna gitmişler. 7 çocuk yetim büyüyecek. Bunun hesabını kim verecek, bu çocukların hayatı çalındı. Hak ettikleri cezayı alsınlar."