20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı

Mersin'de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtarak yaklaşık 20 yıldır merdivenaltı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı. CİMER'e yapılan ihbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde merdivenaltı muayenede sahte diş hekimliği yapıldığını ve yanlış tedavi uygulandığını tespit etti. İşyerine baskın yapan ekipler, kendisini diş hekimi olarak tanıtan M.Ç.'yi işyerinden kaçarak saklandığı berber dükkânında yakaladı. Muayene için gelenlerin de binanın çatısına sakladığı belirlendi. Şüphelinin diş hekimi olmadığı halde yaklaşık 20 yıldır diş tedavisi uyguladığı ortaya çıktı. Diş tedavisi için gerekli malzemelerin bulunduğu sözde muayenehane mühürlendi. Şüpheli M.Ç. tutuklandı.