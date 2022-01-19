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Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:46 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:55

200 aile “Keşisme: İyi ki Varsın Eren” filmiyle buluşacak

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
200 aile “Keşisme: İyi ki Varsın Eren” filmiyle buluşacak

Trabzon Dernekler Federasyonu (TDF) tarafından Cuma günü İstanbul’da bir sinemada özel gösterimle  200 aileyi  Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmiyle sinemada buluşturacak.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. İlk günden itibaren gişe rekorları kıran film için Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından 21 Ocak Cuma günü saat 21:00'de özel İstanbul gösterimle Trabzon'lu tüm STK başkanları ve temsilcileriyle birlikte 200 aile sinemada buluşacak. Airport AVM sinemalarında gerçekleştirilecek özel gösterime, filmde Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, aynı saldırıda şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik'in eşi ve çocuklarıyla, Şehit Eren Bülbül'ün kardeşleri de katılacak.

"MANEVİ HUZURLARINDA SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Eren Bülbül'ün büyük bir kahraman olduğunu, hikayesinin milletimizin gönlünde yer ettiğini belirten TDF Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Bizler de Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak, Şehidimiz Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik anısına çekilen bu filmi hep birlikte izlemek ve bir kez daha kahramanlıklarını yad etmek istedik. Teröristlerin saldırısında Eren'le şehit düşen Astsubay Ferhat Gedik ve vatan için, millet için canlarını çekinmeden feda eden kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz" dedi.

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200 aile “Keşisme: İyi ki Varsın Eren” filmiyle buluşacak
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