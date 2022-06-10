200 genç dijital bağımlılığa savaş açtı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tarafından gençlerin zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı yaşam sürdürmelerine katkı sağlaması, gençlerin üretken, kişisel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak gelişmelerine destek sağlanması, sosyalleşmesi, özellikle son dönemlerde artan dikkat dayanıklılığına ve dijital bağımlılıkla mücadele noktasında yaklaşık 200 genci güzel sanatlar resim atölyesinde buluşturdu.

Atölye kapsamında 8 ayda 75 eser kazandırıldı. Yapılan eserler ise Genç Konak Kitap Kahve'de Bir Tuval Bin Hikaye " adlı sergide beğeniye sunuldu. Serginin açılışına Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve Daire Başkanları Mehmet Dinç, Abdülhamit Yağmurcu ve Fatma Özlem Özkan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Kılıç' da katıldı.

BİR TUVAL BİN HİKAYE

Altındağ Gençlik Merkezi gençleri tarafından konser gösterisi yapıldı. Büyük bir beğeni ile izlenen konserin ardından Egitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve davetliler tarafından serginin açılışı yapıldı. Sergide, Anadolu'dan Motiflerle 75 eser çalışmalar beğeniye sunuldu. Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv el emeği göz nuru eserleri inceledi kursiyerlerle sohbet ederek kendilerini tebrik etti. Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan sergide 2023 yılı için aynı amaçlar doğrultusunda 400 genç ve yaklaşık 200 eser hedeflenmekte.