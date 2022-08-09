200 hayvan aç kalacak lütfen yardım edin

Kasaplardan topladığı kemikleri kaynatıp unla karıştırarak mama hazırlamaya çalışan barınaktaki gönüllü Emrullah İlmen, acil yardım çağrısında bulundu. Hayvanları beslemek ve bakımlarını yapabilmek için neredeyse bütün gününü barınakta harcadığı için çalışamadığını ve para kazanıp mama alamadığını anlatan İlmen, firmaya 36 bin lira mama borcumuz oldu ödeyemezsek artık mama alamayacağız. Sizin getirdiğinizle birlikte 2 çuval mamamız ver bu onlar için bir övün bile etmiyor. Kendi hazırladığımız mamalarla idare etmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar yeter onu da bilmiyorum" dedi. Çektikleri acıları barınakta unutmaya çalışan hayvanların her birinin ayrı bir hikayesi varken, kediyle dost olan pitbullar ise görenleri şaşırtıyor. Araba çarpması sonucu sakat kalan bir köpek ise kendisi için yapılan protez arabasıyla gelen ziyaretçileri karşılıyor. İnsanlara sarılmaktan mutlu olan benekli ise ziyaretçileri duygulandırıyor.Orhangazi İlçesi'nde bir fabrika sahibinin bağışladığı arsada hayvan severlerinde desteğiyle kurulan hayvan barınağı kısa sürede 200'ün üstünde sokaklara terk edilmiş yada sahipleri tarafından işkence görmüş kedi ve köpeğe ev sahipliği yapmaya başladı. Uyutulmaktan kurtarılan pitbull cinsi köpeklere de ev sahipliği yapan barınakta farklı cinslerden yüzlerce hayvan çektikleri acıları geride bırakarak mutlu mesut yaşıyorlar. 26 yaşındaki Emrullah İlmen ve 2 hayvan severin bakımlarını üslendiği barınakta son zamanlarda işler kötüye gitmeye başladı. Hayvan sayısının artmasıyla mama ve tedavi ihtiyaçları karşılanamaz hale geldi. Belediyeler destek vermeyi de kesince hayvanlar için zor günler başladı.Hayvan severlerin getirdiği birkaç çuval mamayla 200 civarındaki köpek ve kediyi beslemeye çalışan barınaktaki gönüllüler, hayvanlar aç kalmasın diye kasap ve lokantalardan topladıkları kemik ve etleri kaynatıp unla karıştırarak bulamaç yapmaya başladılar. İmkanı olanların desteğini esirgemediğini kemik kaynatmak için kazan, un, kemik, kap, çanak hatta odun bile ücretsiz bir şekildi temin ettiklerini anlatan Emrullah İlmen, çok fazla artan mama ve ilaç fiyatları yüzünden zor günler yaşadıklarını söyledi.Mama aldıkları firmaya olan 54 bin lira borcu 36 bin liraya düşürdüklerini ancak bu borcu kapatamadıklarını ifade eden Emrullah İlmen, "Kalan borcumuzu kapatamıyoruz. Bizim imkanlarımız ortada. Ben işe gidemiyorum hayvanlara bakmaktan. Ailem destek oluyor ama onların durumları da çok iyi değil babamın işlettiği bakkaldan geçiniyoruz. Bizi burada ayakta tutacak tek şey hayvan severler. Biz sadece mama ve klinik tedavi desteği istiyoruz. Belediye daha önce aylık 10 çuval mama veriyordu şimdi onu da kestiler. Gerçekten çok zor durumdayız. Hayvanlar aç kalacaklar biran önce yardım elinin uzanmasını bekliyoruz.Barınakta koruma altında alınan hayvanları tanıtın Emrullah İlmen, bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan ve ölmek üzereyken buldukları ve sevimli ismini verdikleri köpeğe bir hayır sever tarafından yaptırılan araba sayesinde yeniden yaşama döndüğünü söyledi. Barınağın maskotu olan sevimli tekerlekli arabasıyla ziyaretçileri karşılayıp onların peşinden ayrılmıyor. Yine uyutulmak için el konulan bir pitbul cinsi köpeğin kedilerle dost olduğu yemeğini paylaştığını anlatan İlmen, bu tip barınakların sokaklarda yaşanan üzücü olayların sön bulması için çok önemli olduğuna dikkat çekerek özellikle kamu kurumların destek olması gerektiğini ifade etti.