200 milyonluk forex vurgunu

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi.Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürerek 200 milyon liralık vurgun yaptı. Çete liderleri Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları iki şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Whatsapp grubunda alınan ev, dükkân ve otomobiller paylaşılarak daha fazla para yatırılması teşvik edildi. Şebeke üyeleri 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu iddia edip ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. 5 ay boyunca oyalanan üyeler, savcılık ve polise şikâyette bulundu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtimiz ocak ayında Mustafa Ö. ve Gökhan Y. dahil 6 kişiyi yakalarken, 5'i tutuklandı.Şebekenin Ankara ayağını çökerten polis, İzmir'deki üyelerin peşine düştü. İzmir'deki şebeke üyelerinin haksız kazançtan gelen parayla Antalya'da deniz manzaralı lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştığı belirlendi. Şebeke üyesi H.Ö.'nün, polis takibinden kurtulmak ve yakalanmamak için formaliteden boşandığı, evine yakın bir yerde kiraya çıkarak eşinin evine düzenli gittiği ortaya çıktı. Önceki gün yapılan 2'nci dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.'nin aralarından bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 yarı otomatik makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.