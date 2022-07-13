Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.