Haberler Yaşam Haberleri 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 22:23 Son Güncelleme: 13.7.2022 22:23

2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

2001’de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

A- 17-0
B- 26-0
C- 31-0 (CEVAP)
D- 42-0

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2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?
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