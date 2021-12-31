2003’te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşını arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.