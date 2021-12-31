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Giriş Tarihi: 31.12.2021 23:48 Son Güncelleme: 31.12.2021 23:48

2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

2003’te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşını arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşını arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşını arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşını arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

A- Leonardo DiCaprio
B- Keanu Reeves
C- Bob Dylan
D- Eminem (CEVAP)

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2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?
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