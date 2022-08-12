Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.