Haberler Yaşam Haberleri 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 22:25 Son Güncelleme: 12.8.2022 22:25

2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

2008’de Newcastle Üniversitesi’nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır?

D- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin (CEVAP)

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2008'de Newcastle Üniversitesi'nin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır?
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