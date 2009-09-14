Sivas'ta feci kaza: 3 ölü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Sİvas'ın Kangal ilçesinden Ulaş istikametine gitmekte olan Ramazan Yuvacı yönetimindeki 58 AH 089 plakalı bir inşaat firmasına ait kamyonet, karşı yönden gelen Mahmut Öztürk (55) idaresindeki 58 NH 201 plakalı otomobille Ulaş çıkışındaki Üçgöz köprüsünde çarpıştı.



Otomobil sürücüsü Mahmut Öztürk, sıkıştığı otomobilde olay yerinde, gelini Mehtap Öztürk (26) ve 2 aylık torunu Metehan Öztürk ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.



Kazada, otomobilde bulunan Batuhan, Sevda, Nazlı Öztürk ile kamyon sürücüsü Ramazan Yuvacı ve kamyonda bulunan Hayrettin Çoban yaralandı.



Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazada yaşamını yitiren Mahmut Öztürk'ün eşi Nazlı, kızı Sevda, gelini Mehtap ve torunları Metehan ve Batuhan Öztürk'ün Ulaş'tan Deliilyas'a iftara gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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