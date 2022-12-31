Haberler Yaşam Haberleri 2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:52 Son Güncelleme: 31.12.2022 20:52

2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

2009’da Almanya’da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?

A- Önce doğan tutuklanmıştır
B- Sonra doğan tutuklanmıştır
C- İkisi de serbest bırakılmıştır (CEVAP)
D- İkisi de tutuklanmıştır


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2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?
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