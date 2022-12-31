ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.
ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 2009'da Almanya'da 5 milyon Avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılamayınca ne olmuştur?
A- Önce doğan tutuklanmıştır
B- Sonra doğan tutuklanmıştır
C- İkisi de serbest bırakılmıştır (CEVAP)
D- İkisi de tutuklanmıştır