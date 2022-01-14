Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.