Haberler Yaşam Haberleri 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
Giriş Tarihi: 14.1.2022 23:43 Son Güncelleme: 14.1.2022 23:43

2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?

2011’de İngiltere’de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?

A- 26 (CEVAP)
B- 36
C- 46
D- 56

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2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
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