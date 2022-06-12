Haberler Yaşam Haberleri 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 21:39 Son Güncelleme: 12.6.2022 21:39

2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır?

2013’te Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır?

CEVAP:

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2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır?
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