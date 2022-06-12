Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler bunu yılda kaç kez yapmaktadır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.