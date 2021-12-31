Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.