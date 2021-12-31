Haberler Yaşam Haberleri 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:42 Son Güncelleme: 31.12.2021 22:42

2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?

2013’te Çin’de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?

A- Oğlunun oyun karakterini öldürmeleri (CEVAP)
B- Oğlunun oyun hesabını hacklemeleri
C- Oğluna kız arkadaş bulmaları
D- Oğlunu oyundan atmaları

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2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?
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