Haberler Yaşam Haberleri 2013'te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
Giriş Tarihi: 5.2.2023 22:36 Son Güncelleme: 5.2.2023 22:37

2013'te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

2013’te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya’da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

A- Dörtte birinin
B- Yarısının
C- Dörtte üçünün (CEVAP)
D- Tamamının


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2013'te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
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