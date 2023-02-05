2013’te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya’da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 20132te yapılan akademik bir araştırmada, Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
A- Dörtte birinin
B- Yarısının
C- Dörtte üçünün (CEVAP)
D- Tamamının