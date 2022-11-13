Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;