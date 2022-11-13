Haberler Yaşam Haberleri 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 21:50 Son Güncelleme: 13.11.2022 21:50

2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

2014’te ABD’de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur?

A- Boşanma ihtimalleri azalır (CEVAP)
B- Boşanma ihitmaller artar
C- Daha fazla çocuk yaparlar
D- Daha az çocuk yaparlar


.

ARKADAŞINA GÖNDER
2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça ne olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA