Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?
A- Fransa ve İspanya
B- Birleşik Krallık ve Almanya
C- Bosna Hersek ve Türkiye (CEVAP)
D- İsviçre ve Finlandiya