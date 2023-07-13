



SORU: 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?

A- Fransa ve İspanya

B- Birleşik Krallık ve Almanya

C- Bosna Hersek ve Türkiye (CEVAP)

D- İsviçre ve Finlandiya