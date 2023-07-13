Haberler Yaşam Haberleri 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?
Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:34 Son Güncelleme: 13.7.2023 22:34

2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

2015’te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90’ın üzerinde Evet cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?

A- Fransa ve İspanya
B- Birleşik Krallık ve Almanya
C- Bosna Hersek ve Türkiye (CEVAP)
D- İsviçre ve Finlandiya


.

ARKADAŞINA GÖNDER
2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar mısınız? sorusuna, yüzde 90'ın üzerinde "Evet" cevabı verilen sadece hangi iki Avrupa ülkesidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA