Maltepe'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay gece 03.00 sıralarında Maltepe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskele girişinde oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahlar ateşlenirken, Ramazan Tosun ve Fahri Keklik isimli iki kişiye mermi isabet etti.

YARALI BOTLA DENİZE AÇILDI



Yaralanan bir kişi iskele girişinde kanlar içinde yere yığıldı. Diğer yaralı ise sahile yönelip, bir bota binerek denize açıldı. Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Botla açılan yaralı bir müddet denizde kaldıktan sonra kıyıya çıkarıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ



Ağır yaralanan Tosun ve Keklik için ambulans istendi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ramazan Tosun yolda hayatını kaybederken, ağır yaralanan Fahri Keklik ise kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Polis olayın meydana geldiği yeri şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, yerde boş kovanlar ve bir şarjör bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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