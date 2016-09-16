Boğaz'da köpekbalığı!

Filmlere konu olan katil balık Jaws, İstanbullu tatilcileri korkuttu. Alp Baranok isimli bir sosyal medya kullanıcısı iddiaya göre tekne turu yaparken beyaz dev bir köpek balığı görüntüledi. Baranok'un 2. Köprü civarında "Yoksa büyük beyaz yeniden İstanbul'da mı" başlığıyla paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankıuyandırdı.

İstanbul Boğazı'nda dev köpek balığı böyle görüntülendi!





BÜYÜK KORKU YAŞATTI



Köpek balığının İstanbul Boğazı'nda yayılan kurban kanlarına gelebileceği yönünde yorumlar yapıldı. Söz konusu videoyu izleyen 'Büyük Beyaz Bilmece' kitabını yazan Hakan Kabasakal, görüntüler için "Kesin büyük beyaz demeye yetecek kadar net kanıt yok ortada. Ben bu hayvanın kitabını yazdım. Ama bu görüntüye dayanarak şüpheli %100 Büyük Beyaz'dır demeye dilim varmıyor. Ayrıca videodaki balığın yüzmesinde adını koyamadığım bir tuhaflık var. Keşke gerçekten o olsaydı. Emin olun hiçbiriniz benim kadar sevinemezsiniz" ifadelerini kullandı. Kabasakal, söz konusu köpek balığının en önemli özelliğini ise şöyle anlattı: "Avına alttan yaklaşaraköldürücü vuruşlar yapıyor ve ölmesini bekledikten sonrada çiğnemeden yutuyor."

Tekneye yaklaşan köpek balığı objektiflere böyle takıldı. Katil balığın hareketleri teknedekileri tedirgin etti.



Sosyal medyada gündem oldu:

* Boğaz'da yüzenler dikkat etsin.

* Valla yakalarsa, yutarak yer!

* Şakası yok bu hayvanın...

* Kavurma kokusunu almış sanki...

* Kurban Bayramı'nda az daha kendisi kurban olacakmış!

* Yıllarca filminden tırsmıştım, şimdi daha çok korkuyorum...





Kaynak: Takvim

İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı...