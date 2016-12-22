En güzel solist

BUGÜN NELER OLDU

Onun adı Hilal A, henüz 7 yaşında... En güzel orkestranın, en güzel solisti... Kemik kanserine yakalanan minik Hilal, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü'nde Umutlu & Mutlu Projesi kapsamında kurulan orkestrayla en büyük hayalini gerçekleştirdi. Mikrofonu eline alan Hilal, "En büyük kahramanım" dediği annesi için söyledi: "Annem annem canım annem/Gönlüm senle kalbim senle/Canım annem gülüm annem/Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek/Bir başka bebek de bana annem diyecek/Ben de hep iyi bir anne olacağım/ Ama hep senin bebeğin kalacağım..."Hilal A., 4 ay önce aniden düşünce sol bacağında çatlak oluştu. Doktorlar tedavi sırasında küçük kızın bacağında tümör tespit etti. Kemik kanserine yakalanan Hilal'deki tümörlü bölge ameliyatla temizlendi. Yeni başladığı okuluna ara vermek zorunda kalan minik yavru, eğitimini tedavisi boyunca onkoloji enstitüsündeki okulda sürdürüyor. En sevdiği şey şarkı söylemek olan Hilal için harekete geçen gönüllüler, Umutlu & Mutlu Projesi kapsamında klinikte bir orkestra kurdu. Hilal de bu "sevgi orkestrasının" solisti oldu. Tekerlekli sandalyede sol ayağı alçıda, bir kolunda iğnelerle sahneye çıkan Hilal'i, şarkılarıyla herkesi duygulandırdı.Hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları Hilal'i can kulağıyla dinlerken, O, şarkılarını hayattaki en büyük kahramanı olan annesi Zine A. için seslendirdi. Anne Zine A., "Hilal, annem şarkısını söylerken, gözyaşlarımı tutamadım. En büyük hayaliydi şarkı söylemek. Ama seçtiği şarkının 'Annem' olması beni çok etkiledi. Özellikle de, 'Biliyorum elbet bir gün gelecek/Bir başka bebek de bana annem diyecek/Ben de hep iyi bir anne olacağım/Ama hep senin bebeğin kalacağım" sözleri beni çok ağlattı. İnanıyorum ki bu hastalığı yeneceğiz. Benim evladım da çok güzel bir anne olacak" dedi.Bağcılar'da küçük bir pastane işleten A. ailesi, küçük kızlarının hastalığı nedeniyle ellerinde ne varsa satmış. Pastaneyi ise oradaki çalışanlar ayakta tutmaya çalışıyor ama işleri her gün biraz daha kötüye gidiyor. Çalışanların bile maaşını veremiyorlar. Anne, "Aile Bakanlığı'na yardım için başvurduk. Çocuğumun yanında kaldığım için çalışamıyorum" diye konuştu.Projeyi 3 yıl önce başlatan Öznur Onur, bireysel gönüllülük ruhuyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Onur, "Türkiye çapında yatılı kalmak zorunda olan çocuklara moral desteği vermek istedik. Hayallerini gerçekleştirip moral depolamalarını sağlamak için sanatçılar, sihirbazlar ve animatörlerin gönüllü katılımlarıyla hastanelerde eğlenceler düzenliyoruz" ifadesini kullandı.