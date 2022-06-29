2016’da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? | 29 HAZİRAN MİLYONER SORUSU

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 29 Haziran 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.