Haberler Yaşam Haberleri 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? | 29 HAZİRAN MİLYONER SORUSU
Giriş Tarihi: 29.6.2022 22:58 Son Güncelleme: 29.6.2022 22:58

2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? | 29 HAZİRAN MİLYONER SORUSU

2016’da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? | 29 HAZİRAN MİLYONER SORUSU

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 29 Haziran 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan sorusunun 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır?

A- Ağzı Bozuk olmak (CEVAP)
B- Çok konuşmak
C- Göz teması kurmak
D- Alnı kırışık olmak

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2016'da yayımlanan akademik bir çalışmaya göre hangisiyle dürüstlük arasında istikrarlı bir pozitif ilişki vardır? | 29 HAZİRAN MİLYONER SORUSU
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